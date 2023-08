Aviões com zonas só para adultos? Companhia holandesa vai testar ideia

Viajar com bebés? Só na parte traseira do avião. Com o objectivo de “atrair viajantes que procuram alguma tranquilidade extra durante o voo”, a Corendon Dutch Airlines vai começar a testar a introdução de uma zona exclusiva para adultos no avião, nos voos entre Amesterdão e a ilha caraíba de Curaçau a partir de 3 de Novembro.

Segundo a companhia aérea, empresa irmã da Corendon Airlines, com sede na Turquia, a medida também terá um “efeito positivo” para quem viaja com filhos: “Não precisam de se preocupar tanto com possíveis reacções de outros passageiros se a criança estiver um pouco mais agitada ou a chorar.” “Podem aproveitar o voo sem se preocuparem se os filhos fizerem muito barulho”, sublinha Atilay Uslu, fundador da Corendon, em comunicado.

A “Zona Exclusiva para Adultos” vai contar com 102 assentos, localizados na parte dianteira do Airbus A350-900, incluindo nove com espaço extra para as pernas, e estará separada do resto do avião por paredes e cortinas para criar “um ambiente protegido que contribui para um voo calmo e descontraído”.

Fugir das crianças tem, no entanto, um preço: reservar um lugar na zona exclusiva para adultos custa mais 45€ num assento normal ou mais 100€ num banco XL. A área do avião é acessível apenas a passageiros com mais de 16 anos (inclusive).

A Corendon Dutch Airlines anuncia-se como “a primeira companhia aérea holandesa a introduzir” esta medida, e será a primeira na Europa. No entanto, não é uma estreia mundial: a Scoot, subsidiária low cost da Singaporean Airlines, tinha lançado as cabines Scoot-in-Silence, e a Air Asia X criou uma Quiet Zone (“zona silenciosa”) nos voos de longo curso a bordo dos A330, ambas apenas disponíveis para passageiros com 12 anos ou mais.