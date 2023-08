Primeiro capítulo de O Italiano, novo romance de Arturo Pérez-Reverte

O cão descobriu-o primeiro. Correu para a margem e ficou a farejar e a abanar o rabo enquanto rosnava suavemente junto do vulto preto, imóvel entre a areia e a água cor de madrepérola que refletia a primeira claridade do dia. O sol ainda não ultrapassava a sombra escura do Rochedo, projetando-a na superfície da baía silenciosa e quieta como um espelho, salpicada pelos barcos fundeados que apontavam as suas proas para sul. O céu era azul pálido, sem uma nuvem, só marcado pela coluna de fumo que se elevava perto da embocadura do porto; ali onde um barco, atingido durante a noite por um submarino ou um ataque aéreo, tinha estado a arder durante toda a madrugada.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt