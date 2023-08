Que nuvem rara é aquela que apareceu em Lisboa ao crepúsculo?

Nuvem com uma forma invulgar foi avistada, nesta segunda-feira, em Lisboa e arredores. Gostaríamos de partilhar as suas fotografias com os nossos leitores.

Pelas redes sociais têm surgido várias fotografias de uma nuvem com uma forma invulgar – uns diriam que parecia um donut, outros que é uma argola ou ainda uma ferradura. Esta nuvem que muitos observaram esta segunda-feira na cidade de Lisboa e arredores, ao final da tarde e início da noite, apresenta de facto uma forma invulgar que captou olhares cá de baixo e foi fotografada por muitos, ainda que seja um tipo de nuvem relativamente frequente. Não fiquemos desiludidos, porque saber o porquê das coisas é sempre fascinante.

O meteorologista Diamantino Henriques, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explica que tipo de nuvem é esta. “É um altocumulus. São nuvens médias, que se encontram entre os três mil e os seis mil metros de altitude. São nuvens relativamente frequentes”, diz o investigador. “Esta nuvem de altocumulus com esta forma em particular é que parece pouco frequente”, acrescenta Diamantino Henriques, para quem este alto-cúmulo, pelas fotografias que viu, lhe parece um donut ou uma argola.

“Os altocumulus têm várias formas. Geralmente, tomam formas alongadas ou lenticulares. Estas formas em anel são menos frequentes”, esclarece o meteorologista. “As nuvens têm a particularidade de às vezes terem formas caprichosas.”

Vendo mais fotografias desta nuvem curiosa​, Diamantino Henriques vai ao pormenor da sua classificação (em latim, porque prefere os termos em latim). Então, é uma nuvem do género altocumulus, da espécie lenticularis e da variedade undulatus. Explicando ainda nas palavras do meteorologista a classificação destas nuvens: “Lenticularis: em forma de lente ou amêndoa, às vezes muito alongadas e normalmente com contornos bem definidos. Têm geralmente origem orográfica. Undulatus: com ondulações.”

Portanto, ficámos a saber que as nuvens têm género, espécie e variedade.

O facto de esta nuvem altocumulus lenticularis undulatus ter surgido ao final do dia, já com o Sol a caminho de se esconder, ajudou a completar o cenário, pintando-a em tons de rosa. “Denota-se o reflexo do pôr-do-sol. Vê-se a cor rosa à volta da nuvem, o que lhe dá um efeito particular”, considera Diamantino Henriques.

O que originou então a forma invulgar de um tipo de nuvem relativamente vulgar? “Isso não tem uma razão própria. Onde as nuvens ocorrem há correntes que elas acabam por ter certas formas, dependendo do regime de ventos no momento. À medida que os ventos mudam de intensidade e direcção, as nuvens vão também mudando de forma.”

