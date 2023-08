Conferências do Estoril de regresso a Cascais para “reumanizar o mundo”

Planeta, pessoas, políticas, saúde e paz. São os pilares da oitava edição das Conferências do Estoril, de regresso à Nova School of Business and Economics (Nova SBE), em Carcavelos, concelho de Cascais, nos dias 1 e 2 de Setembro, sob o mote "Reumanizar o Mundo".

Num evento reconhecido por trazer a Portugal protagonistas internacionais de diversas áreas, da diplomacia à medicina, este ano estarão, entre dezenas de oradores, dois laureados com um Prémio Nobel, um vencedor de um Pulitzer, vários ex-chefes de Estado, uma campeã do mundo e uma recordista a surfar ondas gigantes.

Na sessão de abertura de 1 de Setembro será o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a inaugurar o evento, num dia que será dedicado aos tópicos Planeta, Paz e Políticas.

Na programação seguem-se ao longo do dia as intervenções de Richard Roberts, Nobel da Medicina em 1993, Karim Lakhani, professor de Gestão na Universidade de Harvard, Danilo Turk, antigo Presidente da Eslovénia, Václav Klaus, antigo Presidente checo, ou Gerard Ryle, jornalista vencedor do prémio Pulitzer em 2017 e director do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação.

Haverá ainda tempo para discutir as consequências da invasão da Ucrânia, com Sergiy Kyslytsya, embaixador da Ucrânia na Organização das Nações Unidas (ONU).

No segundo dia de conferências, as primeiras palavras serão do ministro da Educação, João Costa, com as atenções viradas para a Saúde e Pessoas.

Tomará a palavra mais um investigador laureado com o Prémio Nobel, desta vez da Química, em 2004: Aaron Ciechanove. Sobem ao palco também a embaixadora de Portugal na ONU, Ana Paula Zacarias; Robert Langer, co-fundador da Moderna; ou Eldar Shafir, professor de Psicologia na Universidade de Princeton.

O músico Salvador Sobral encerrará o ciclo de conferências com um concerto.

Pode consultar aqui a programação completa. A participação no evento é gratuita, mas tem inscrição obrigatória, tanto para assistir às conferências na Nova SBE como para ter acesso à transmissão em directo das mesmas online.

As Conferências do Estoril, que daqui em diante serão anuais, e não bienais, são este ano organizadas em parceria pela Nova SBE e pela Nova Medical School, com o apoio da Câmara Municipal de Cascais e do Turismo de Portugal.