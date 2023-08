Os grandes veleiros vão estar no Tejo no próximo fim-de-semana

Gigantes do mar movidos pelo vento vão poder ser visitados gratuitamente. Dia 3 de Setembro vão desfilar nas águas do rio e do Atlântico a partir de Alcântara.

Os gigantes do mar movidos pela força do vento estão de volta a Lisboa. É a regata dos Grandes Veleiros-Tall Ships que está de volta a partir desta quinta-feira ao Tejo, onde permanecerão está ao dia 3 de Setembro.

No último domingo, os veleiros deixaram as águas espanholas de La Coruña, onde estiveram quatro dias, e já rumam à capital portuguesa. A regata teve início no porto inglês de Falmouth, no passado dia 18, onde os veleiros estiveram três dias. Depois da estadia em Lisboa, as embarcações largam dia 3 para o porto espanhol de Cádis, onde permanecerão de 7 a 10 de Setembro.

A Gare Marítima da Rocha Conde d’Óbidos será a base dos veleiros, que têm a bordo tripulantes aprendizes bem como tripulantes experientes e vão poder ser visitados gratuitamente.

“As Tall Ships Races oferecem aos mais jovens a oportunidade de embarcarem num Tall Ship com participantes de diferentes nacionalidades vivendo uma experiência inesquecível: viver a bordo de um veleiro de outros tempos e em comunidade, partilhando tarefas e responsabilidades é sem dúvida um grande desafio”, diz um comunicado da organização, a Aporvela e a Sailing Trainning International.

Ainda segundo a nota à comunicação social, os Tall Ships são navios mono casco, à vela, com um comprimento de linha de água superior a 9,14m e são classificados consoante as suas dimensões. Estes navios destinam-se a promover o Treino de Mar junto dos jovens de todo o mundo, “proporcionando uma experiência repleta de desafios, fomentando o espírito de equipa e permitindo-lhes embarcarem” numa viagem rumo ao seu auto-conhecimento e ao intercâmbio de experiências e culturas.

As Tall Ships Races Magellan Elcano Series celebram a primeira circum-navegação do mundo por Fernando Magalhães e Sebastián Elcano há mais de 500 anos.

A organização contou com a parceria da Câmara Municipal de Lisboa, porto de Lisboa, Instituto Português do Desporto e Juventude e a marinha.

As visitas às embarcações e outras actividades terão lugar nos seguintes dias e horários: Dia 31 de Agosto – das 14h às 22h; 1 de Setembro – das 10h às 22h; dia 2 – das 10h às 22 e no dia 3 das 10h às 13, seguindo-se um desfile no Tejo.