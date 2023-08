Banco Montepio concluiu venda do Finibanco Angola

O Grupo Banco Montepio anunciou esta segunda-feira a conclusão do processo de venda do Finibanco Angola, uma operação que gerou um impacto negativo de 116 milhões de euros, reconhecido nas contas do primeiro semestre do banco, a que se acrescenta ainda um custo adicional de mais 86 mil euros.

Com a operação, o Banco Montepio “deixa de ter qualquer exposição no mercado angolano e materializa a sua estratégia de simplificação da estrutura societária do grupo e enfoque no mercado doméstico, reforçando, também, o rácio de capital em 24 pontos base”, refere a instituição em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em causa a venda da participação de 29,22% do capital social do Finibanco Angola ao Access Bank, pelo valor aproximado 9,047 milhões de kwanzas, cerca de 10 milhões de euros.

De acordo com a informação divulgada, com a conclusão da operação, a solvabilidade do Banco Montepio foi “reforçada com um impacto favorável no rácio de capital total, estimado em base proforma no final do primeiro semestre de 2023, de oito pontos base, espoletado pela diminuição dos activos ponderados pelo risco”.

O impacto negativo da venda da participação no Finibanco Angola explica o regresso do Banco Montepio aos prejuízos nos primeiros seis meses do ano, num total de 48,3 milhões de euros, contra lucros superiores a 23 milhões de euros no período homólogo de 2022. Sem esta venda, o banco teria alcançado lucros de 67,8 milhões no primeiro semestre deste ano.

Apesar do impacto negativo nos resultados finais, o Montepio conseguiu melhorar a maioria dos indicadores operacionais no primeiro semestre.