Post-mortem operático: nem tudo o vento levou

O Operafest, que vem animando em Agosto o jardim do Museu Nacional de Arte Antiga (cujo antigo charme, feito de românticos recantos debruados a verde, foi há anos passado a ferro num estirador, permitindo que aí se instalem plateias chiques em cadeiras de plástico), habituou-nos a programas inusitados e a uma saudável convergência entre novidade e tradição. Foi, este fim-de-semana, o caso da justaposição entre a Suor Angelica de Puccini (parte do seu Trittico de 1918), em que uma freira recebe, no seu convento, uma notícia fatal, e uma ópera em estreia absoluta, Rigor mortis, do jovem Francisco Lima da Silva (sobre libreto de António Baião Pinto, baseado num conto de Domingos Monteiro, Casa Mortuária), em que um homem declarado morto continua a observar os acontecimentos à sua volta, até à revelação final.

