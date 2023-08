Criança de 13 anos morre após “disparo acidental” em Ponte da Barca

Uma criança de 13 anos morreu este domingo, em Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, após um "disparo acidental" com a caçadeira do avô, anunciaram várias fontes de Protecção Civil.

Sem especificar pormenores, à Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil do Alto Minho confirmou que o incidente envolveu uma "arma branca".

Já a GNR de Viana do Castelo descreveu a arma como sendo uma caçadeira de chumbo, que "não pode ser considerada uma arma de fogo, mas sim recreativa, por se assemelhar a uma pressão de ar".

Na casa da família, localizada em S. Martinho de Castro, concelho de Ponte da Barca, estava uma segunda criança, de 15 anos, que não sofreu ferimentos. O "disparo acidental" atingiu a menina de 13 anos na boca.

A Polícia Judiciária está a investigar. A ocorrência foi registada às 11h40.

Ao local foi chamada uma equipa de psicólogos para dar apoio à família que reside em França e se encontra em Portugal de férias. Além da GNR e PJ, foram chamados ao local os Bombeiros de Ponte da Barca.

O socorro à vítima mobilizou a Ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV) de Arcos de Valdevez, bem como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Alto Minho.