CPLP: Portugal propõe criar programa Erasmus e converter dívida em apoio ambiental

Os chefes de Estado e de governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), cuja conferência decorreu este domingo sob o lema "Juventude e Sustentabilidade na CPLP", apelaram a um reforço da "cooperação" para aumentar "as oportunidades de formação" dos jovens. Portugal, em particular, propôs um programa de intercâmbio académico e converter a dívida dos Estados-membros num apoio à transição energética.

Na 14ª. Conferência da CPLP que decorreu em São Tomé Príncipe, país que passará a presidência à Guiné-Bissau para o período entre 2025 e 2027, os Estados-membros aprovaram uma recomendação que, entre uma extensa lista de objectivos, tem em vista a "cooperação comunitária para a elaboração e ampla disseminação de oportunidades de formação e capacitação destinadas a jovens". Tanto sobre a "conservação da biodiversidade", como "a transição energética justa e inclusiva" e o "desenvolvimento sustentável".

Portugal, pela voz do primeiro-ministro, defendeu a criação de um programa de intercâmbio académico, a que chamou "Fratria", que permita a frequência de um semestre noutro país da organização. Numa primeira fase, o projecto será aplicado nas universidades e, depois, no ensino secundário, explicou o Presidente da República em declarações aos jornalistas transmitidas pela RTP3.

"Que daqui até 2026, possamos conseguir ter nos nossos diferentes países pelo menos um curso onde todos sejamos certificados para podermos ter ao nível da CPLP uma frequência como o programa europeu Erasmus", disse António Costa no seu discurso na cimeira, em que defendeu que "é fundamental promover a mobilidade" dos jovens para "garantir futuro à nossa comunidade".

​O chefe do Governo propôs também a reconversão da dívida dos Estados-membros em apoios à transição ambiental, à semelhança do que acontece com Cabo Verde. O ponto de partida desta proposta é trabalhar "com base num projecto-piloto" que Portugal arrancou com Cabo Verde: a "criação do Fundo Climático e Ambiental", que será aprovado formalmente em Outubro, explicou o governante.

Também na cimeira, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu uma maior "abertura" da CPLP aos jovens, defendendo que deve "não só trabalhar para a sua sustentabilidade, como dar-lhes mais e mais rápida voz activa", de forma a não se "converter numa relíquia do passado".

No final, em declarações à margem da cimeira, o Presidente reiterou a importância da aposta nos jovens para garantir a "continuidade da CPLP", defendendo as propostas apresentadas pelo primeiro-ministro. E insistiu no apoio à presidência futura da Guiné-Bissau, salientando que será uma oportunidade de "entrar neste salto qualitativo que importa, sobretudo, à juventude".

Do lado de São Tomé e Príncipe, país que vai presidir nos próximos dois anos à CPLP, o chefe de Estado, Carlos Vila Nova, instou os países membros a terem a "ambição de alcançar a mobilidade plena no espaço comum" e aumentar a "interacção entre as pessoas que a compõem", produzindo "impactos positivos tangíveis na vida dos cidadãos".

A CPLP integra Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.