Canoagem: João Ribeiro e Messias Baptista campeões do Mundo em K2 500m

A dupla portuguesa João Ribeiro e Messias Baptista venceu este domingo a final de K2 500 metros em Duisburgo, Alemanha. A vitória no Campeonato do Mundo de canoagem acontece um dia depois do título de Fernando Pimenta, em K1 1000 metros.

Foi uma prova muito equilibrada até final. Aos 250 metros, a dupla portuguesa ocupava a quarta posição, com 43,03s, atrás dos espanhóis Adrian del Rio e Rodrigo Germade (42,67), dos alemães Felix Frank e Martin Hiller (42,87) e dos húngaros Balint Kopasz e Bence Nadas (43,02s).

Numa corrida feita de trás para a frente, João Ribeiro e Messias Baptista aceleraram na segunda metade do percurso e acabaram por impor-se em 1m29,037s, ligeiramente à frente da dupla húngara (1m29,184s) e da espanhola (1m29,389s), conquistando a medalha de ouro.

​A dupla portuguesa precisava de ficar nos seis primeiros lugares para garantir a presença nos Jogos Olímpicos e acabou por atingir o objectivo com a melhor posição possível, reforçando o contingente nacional na canoagem no próximo ano, em Paris.

"Este ano estivemos sempre muito perto [da medalha], em corridas muito duras. Hoje fomos rápidos e conseguimos ganhar. É um sentimento incrível. Hoje tudo fez sentido", resumiu Messias Baptista, instantes depois de ter saído da água e de ter abraçado João Ribeiro.

Para João Ribeiro, que terminou a prova em lágrimas, têm sido dias difíceis: "A minha filha está hospitalizada, tem sido muito difícil para mim competir neste fim-de-semana, mas está tudo bem... Sou campeão do mundo e dedico esta medalha à minha filha".

Esta foi a terceira medalha de Portugal nestes Mundiais, depois do bronze e do ouro de Fernando Pimenta. O canoísta minhoto volta a competir neste domingo, na prova de K1 5000m, em busca de mais uma presença no pódio.