Explosão em posto GPL na Roménia provoca um morto e dezenas de feridos

Uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas após duas explosões num posto de abastecimento de GPL (gás de petróleo liquefeito), a poucos quilómetros da capital da Roménia, Bucareste, na noite deste sábado.

Uma primeira explosão fez as chamas alastrar até dois depósitos de GPL e uma habitação, obrigando à retirada de pessoas num raio de quase um quilómetro e à interrupção do trânsito no local.

Na sequência da segunda explosão, ficaram feridos pelo menos 26 bombeiros, adiantou em declarações aos jornalistas o vice-ministro do Interior romeno, Raed Arafat. O vice-ministro afirmou ainda que podem ocorrer novas explosões, já que há um terceiro tanque de GPL no local.

BREAKING: Massive blast near a liquified natural gas site in Bucharest, Romania.pic.twitter.com/BcOqngwvuK — The Spectator Index (@spectatorindex) August 26, 2023

Até ao momento, foram hospitalizadas 46 pessoas, oito delas com queimaduras graves.

"Quatro dos pacientes deverão ser transferidos esta noite para hospitais em Itália e na Bélgica", avançou o primeiro-ministro Marcel Ciolacu, citado pela Reuters, após uma reunião com várias entidades estatais de socorro e protecção civil.

Pela meia-noite, (22h em Lisboa) o incêndio na cidade de Crevedia, a cerca de 20 quilómetros de Bucareste, ainda não estava extinto.