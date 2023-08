Skoda Fabia Monte Carlo, uma edição especial a celebrar vitórias

A Skoda já foi feliz no famoso Rali de Monte Carlo. Desde o segundo lugar, em 1936, depois de uma empreitada de Zdeněk Pohl e Jaroslav Hausman num roadster Popular Sport, até à aventura de 2010, com o Fabia a conquistar dois lugares do pódio (2.º e 3.º, com as duplas Juho Hänninen/Mikko Markkula e Nicolas Vouilloz/Benjamin Veillas; no ano seguinte, foi a vez do par belga Freddy Loix e Frédéric Miclotte chegarem em 2.º).

Pelo exposto, não é de espantar que, desde 2011, a marca checa tenha passado a usar a designação Monte Carlo para distinguir edições especiais de cunho desportivo. É o caso deste Fabia, de visual marcante e detalhes que nos remetem para o mundo das corridas.

Tal como a restante família, este é um automóvel prático, confortável e com uma boa relação qualidade/preço, capaz de se pôr em bicos de pés junto aos seus concorrentes mais directos. Mas com pitadas extra para quem procura um pequeno companheiro de tiques desportivos, sem que seja tão exigente que nos obrigue a ser verdadeiros pilotos. Até porque se pode ter todo o frenesim associado ao tricilíndrico 1.0 de 110cv (desde 26.656€).

Foto Skoda Fabia Monte Carlo dr

Mas, para se desfrutar verdadeiramente de toda a aura aguerrida, o ideal é olhar com atenção para o bloco 1.5 TSI, a debitar 150cv (a partir de 31.875€), com um binário máximo de 250 Nm. É certo que precisa de oito segundos para ir dos 0 aos 100 km/h, mas a reactividade ao pisar dá a sensação de ser mais rápido. E, sem grandes pressões, atinge os 222 km/h, numa escalada bem gerida pela DSG de sete velocidades, caixa automática de dupla embraiagem com provas dadas entre as marcas do grupo. Trava bem e as recuperações são suficientemente capazes para lhe dar uma agilidade e um nervosinho saudável no momento, por exemplo, de fazer de uma ultrapassagem.

Para além do desempenho ao volante, esta edição especial reflecte a inspiração que lhe dá nome nos mais pequenos detalhes. Num primeiro olhar, saltam à vista as jantes de liga leve, de 17 polegadas e desenho exclusivo, assim como a grelha preta, os aventais dianteiro e traseiro e o difusor traseiro.

Pinceladas desportivas que também abundam no interior, entre o vermelho e o preto, com apontamentos em fibra de carbono no painel dos instrumentos ou nos apoios de braços. Os bancos em pele artificial e tecido fazem jus ao nome e garantem um bom apoio lateral.

Foto Skoda Fabia Monte Carlo dr

Nesta edição Monte Carlo também se usufrui de uma suspensão desportiva, com uma abordagem firme a cada solavanco, sem que, porém, se torne demasiado intrusiva para a condução no dia-a-dia por traçados pelos quais, infelizmente, não faltam lombas.

Tudo assente sobre a plataforma modular MQB-A0 do Grupo Volkswagen, bem conhecida e competente. Ingredientes que, todos somados, tornam o Fabia Monte Carlo uma bela surpresa quer nas voltas pela malha urbana da capital, quer nas curvas mais exigentes pelo meio da serra de Sintra, a beneficiar, tal como as restantes variantes, de um dos coeficientes aerodinâmicos mais baixos na sua categoria (Cx de 0,28), para o qual contribuem as entradas de arrefecimento activo à frente e o spoiler frontal.

Foto Skoda Fabia Monte Carlo dr

Por dentro, dão cartas a luminosidade e a tecnologia, mas também os assistentes de condução, que melhoram aspectos como a segurança. O Euro NCAP atribuiu-lhe as cinco estrelas e a melhor pontuação entre o seu segmento em 2021 (com 85% na protecção dos passageiros adultos, 81% na protecção dos passageiros infantis, 70% na defesa dos utilizadores da estrada mais vulneráveis e 71% nos sistemas auxiliares). Uma conquista que também se deveu à carroçaria reforçada ou à possibilidade de ter até nove airbags — seis de série e três (laterais traseiros e de joelho) opcionais, ou de infoentretenimento, que conta com um ecrã do sistema de independente até 9,2 polegadas.

E a desportividade não belisca a funcionalidade nem o sentido prático pelo qual a Skoda é reconhecida, com todas as engenhocas simply clever: há até 43 soluções, entre as quais os clássicos, como um raspador de gelo e compartimento para arrumar um guarda-chuva dentro da porta do condutor, mas também novidades, das quais se destacam as arrumações da mala. No porta-bagagens, capaz de arrumar até 380 litros, o tapete reversível é apresentado como uma mais-valia para os consumidores com uma vida activa.