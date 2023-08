Fernando Pimenta sugere a Marcelo “maior critério” nas recepções a atletas em Belém

O canoísta Fernando Pimenta disse este sábado que o Presidente da República deveria "ter mais critério" nas recepções e condecorações aos desportistas portugueses no Palácio de Belém, admitindo sentir-se alvo de desigualdade de tratamento.

"Sinceramente, deveria haver maior critério para ser recebido pelo Presidente da República. Fui o único medalhado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020 que não foi recebido, justificando que já tinha aquela condecoração", ilustrou, em declarações à RTP.

Após o bronze conquistado nos Jogos Olímpicos, Fernando Pimenta não foi convidado juntamente com os restantes medalhados pelo facto de já ter recebido anteriormente a mesma condecoração. "Podiam pelo menos ter feito uma chamada para me dizer: 'Se quiseres estar presente, vais ser recebido, não terás é outra porque esta já a tens'."

"Existe uma dualidade de critérios. Sinto-me um pouco mais português quando ganho, não é o mesmo quando o faço já não é a mesma coisa. Hoje venci, se calhar voltei a ser o Fernando Pimenta campeão, mas esse trabalha todos os dias e deve-se valorizar cada vez mais o desporto e os desportistas em Portugal", completou, após conquistar a sua 133.ª medalha nas maiores provas internacionais.

O presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, Vítor Félix, acrescentou que, além de ser recebido por Marcelo Rebelo de Sousa, também os F16 da Força Aérea o deveriam escoltar, "como fizeram com a equipa feminina de futebol" após o Campeonato do Mundo.

"Acho que, quer o Fernando Pimenta quer um conjunto de atletas do desporto português com um bom conjunto de resultados, com títulos europeus e mundiais, mereciam um justo e igual reconhecimento por parte da mais alta figura do Estado", sublinhou o dirigente.

Vítor Félix esclareceu que essa valorização deveria acontecer não por apenas "participarem no campeonato do mundo, como aconteceu com a equipa feminina de futebol, mas pelos resultados e mérito desportivo dos atletas este ano".