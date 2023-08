Habituados às câmaras, mas não a estas: retratos de detenção de 20 celebridades

Donald Trump entregou-se às autoridades da Georgia, esta quinta-feira. Porém, 20 minutos e 200 mil dólares depois, voltou a sair. O ex-Presidente dos Estados Unidos da América é a mais recente celebridade — não fosse ele já uma figura célebre no mundo da televisão norte-americana, mesmo antes de se candidatar a Presidente — a ser fotografado pelas autoridades durante a detenção.

Entre casos mais mediáticos como o da detenção de OJ Simpson, há celebridades cuja passagem pela polícia não é tão conhecida.

Bill Gates, por exemplo, foi detido em 1977 por excesso de velocidade. A cantora Fiona Apple foi apanhada com haxixe e marijuana durante uma viagem. Numa situação mais peculiar, os vizinhos de Matthew McConaughey chamaram a polícia por causa de queixas de barulho vindo da casa do actor, mas quando as autoridades chegaram encontraram-no nu e na posse de estupefacientes. Já Frank Sinatra foi detido em 1938 por seduzir uma mulher.