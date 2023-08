"Estão a tentar matar-me". Luis Rubiales não se demite depois de beijar Jenni Hermoso

Diante dos membros da assembleia geral extraordinária do organismo, nos arredores de Madrid, Luis Rubiales reforçou a tese de que o beijo a Jenni Hermoso, nos festejos do título Mundial feminino, foi consentido e lamentou todos os ataques de que tem sido alvo desde que iniciou funções.

A respeito do incidente que Jenni Hermoso já denunciou publicamente através de comunicado, refutando esta tese e pedindo um combate sério ao assédio sexual no desporto, Rubiales acrescentou: “Mais do que um beijo foi um beijinho. O desejo que poderia ter com esse beijo era o mesmo que poderia ter dando um beijo à minha filha”.

