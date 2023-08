Na Figueira da Foz, a Cristais do Mar aromatiza flor de sal ao gosto do freguês

Jezus Zunzunegui é um basco de Tolosa, cidade que fica a 27km de San Sebastián. Como bom basco, não vive sem a sua bicicleta. Em 2003 foi parar à Figueira da Foz e, entre diferentes passeios na planura da região, rapidamente descobriu dezenas de rectângulos com montes de sal branco na freguesia de Lavos, entre a foz do Mondego e o mar. De sal, Jezus nada percebia, mas, pouco dado à timidez, meteu conversa com os marnotos que por ali trabalhavam junto aos armazéns. “Uma vez, duas vezes e, à terceira — sabes como são os portugueses — eles disseram: 'Ó espanhol, salta lá da bicicleta e vem comer umas sardinhas'”. Certa noite, comeu e bebeu pela medida grossa, de tal forma que acordou de madrugada com a cara a um palmo de uma pirâmide de sal (rasa, na linguagem dos marnotos).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt