Veto de Marcelo dá novo fôlego aos movimentos que contestam o Mais Habitação

Associações e movimentos cívicos viram no veto de Marcelo uma oportunidade para dar mais força ao combate ao pacote Mais Habitação, com o recurso aos tribunais ou o lançamento de petições.

O veto de Marcelo Rebelo de Sousa ao pacote Mais Habitação veio dar ímpeto aos que se opõem às medidas propostas pelo Governo, criando uma janela temporal, ainda que curta, para novas acções. De um lado, senhorios e proprietários de unidades de alojamento local (AL) preparam-se para levar o diploma aos tribunais, incluindo a instâncias europeias, na esperança de que as irregularidades que acreditam existir na proposta do Governo sejam identificadas e sirvam para travar a lei. Do outro, os movimentos mais focados no direito à habitação vêem uma oportunidade para trazer a crise habitacional de volta à agenda mediática e política nos seus próprios termos e iniciam novos esforços, com o lançamento de uma petição e a organização de mais protestos de rua.