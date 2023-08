Reformada do ténis, Serena Williams foi mãe pela segunda vez de uma menina

Adira River Ohanian é como se chama a segunda filha da tenista Serena Williams e do empresário Alexis Ohanian que acaba de nascer. A notícia do nascimento foi partilhada pelo casal esta terça-feira, através do Instagram, com uma fotografia de família, que mostra a sorridente irmã mais velha, Alexis Olympia.

“Estou grato por dar a notícia de que a nossa casa está a rejubilar de amor: uma recém-nascida feliz e saudável e uma mãe feliz e saudável. Serena Williams, deste-me outro presente incomparável”, escreveu o pai numa publicação, onde agradece também a toda a equipa médica que tomou conta da tenista e da bebé. E confessa ainda: “Nunca vou esquecer o momento em que apresentei a Olympia à irmã bebé.”

Com quase seis anos, Olympia até tem uma conta de Instagram, onde foi publicada uma fotografia com a bebé Adira. Por lá, reúne 648 mil seguidores. No TikTok, Serena Williams partilhou um vídeo onde surge inicialmente apenas com o marido à mesa. Depois junta-se a pequena Olympia que aparece a correr para os braços dos pais. Logo de seguida, a tenista levanta-se para ir buscar o novo membro da família que faltava no retrato.

Numa entrevista recente à revista People, o empresário Alexis Ohanian partilhou que “ninguém estava mais entusiasmado” do que Olympia pela chegada do novo membro da família. Já eles, os pais, estavam mais confiantes desta vez do que quando nasceu a primeira filha. “Sinto-me mais confiante por ter um recém-nascido em casa e também com todas as coisas de que não tinha confiança com a Olympia porque nunca tinha estado perto de bebés na minha vida”, confessou.

A segunda gravidez foi anunciada em Maio deste ano, no Met Gala, quando Serena Williams surgiu em público com uma barriga arredondada já proeminente. Então, escreveu na legenda da fotografia: “Fiquei muito feliz quando a Anna Wintour nos convidou aos três.”

A dupla casou-se em Setembro de 2017, apenas dois meses depois do nascimento da primeira filha. Já estavam juntos desde 2015, apesar de sempre terem mantido uma postura reservada no que toca à vida privada. A cerimónia intimista foi inspirada pelo filme A Bela e o Monstro e contou com uma lista de convidados bem conhecida, incluindo Beyoncé e Jay Z, Kim Kardashian e até Anna Wintour.

A norte-americana de 41 anos abandonou o ténis em Setembro do ano passado, numa despedida emotiva na final de paresno US Open. É considerada uma das atletas de sempre na modalidade e conquistou 73 troféus ao longo da carreira.