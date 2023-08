“Não tenho marido, mas sou feliz”

Recentemente, Isabel Allende, de 81 anos, contou que se separou aos 45 anos depois de 29 anos de casada. Poucos meses depois, conheceu seu segundo marido e ficou casada durante 28 anos. Com mais de 70 anos, ela se divorciou do segundo marido e as amigas lhe perguntaram como podia se separar com essa idade, depois de tudo o que tinha investido no casamento.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt