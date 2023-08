Da trincheira aos crimes em Bucha: o primeiro dia de Marcelo na Ucrânia

O primeiro dia de Marcelo Rebelo de Sousa fez-se a ritmo rápido e com uma agenda preenchida. Depois da chegada vespertina à Ucrânia pelas 7h de Portugal continental (mais duas horas na Ucrânia), o Presidente da República visitou na manhã desta terça-feira as cidades de Bucha, Moshchun, Horenka, Irpin e Kiev.

A viagem até Kiev fez-se de comboio, com Marcelo a ser acompanhado de perto pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho. Os governantes visitaram a igreja de Santo André, situada na cidade de Bucha, localização que viu um massacre de civis ucranianos pelas forças russas. Foi no adro desta igreja que se descobriu uma vala comum com 190 corpos. Marcelo participou numa homenagem às vítimas e visitou uma exposição sobre os crimes de guerra vividos na cidade.

O itinerário apontou depois para Moshchun, com Marcelo a visitar uma trincheira usada pelos soldados ucranianos. A visita passou também por Irpin, com os governantes a contemplarem os destroços da célebre ponte abatida pelos próprios ucranianos para evitar avanços russos.

Já em Kiev, o Presidente da República deixou flores num memorial dedicado aos ucranianos que morreram durante esta guerra. Marcelo reforçou o compromisso português no apoio a Kiev: "A nossa fronteira é a fronteira da Ucrânia."

Houve ainda tempo para um encontro com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. O governante português relembra que esta invasão está intimamente ligada com a anexação da Crimeia em 2014, instando Moscovo a respeitar por completo a soberania e autodeterminação ucraniana.

"Não é possível separar a questão da Crimeia da invasão total do território da Ucrânia. Qualquer tentativa, subjectiva ou objectiva, de separar as duas questões representa não uma ajuda, não um apoio à população ucraniana, mas um ruído que é desnecessário", reiterou Marcelo.

A visita do Presidente da República à Ucrânia tem a duração de dois dias e vai continuar esta sexta-feira, 24 de Agosto, dia em que se assinala a independência da Ucrânia.