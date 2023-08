Marcelo foi a Bucha: “Justiça tardia não é justiça”. Em Moschun entrou em trincheira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou esta terça-feira de manhã a cidade de Bucha, na Ucrânia, onde, referindo-se ao massacre lá perpetrado pelos russos, considerou que “a justiça tardia não é justiça”.

Nesta localidade, o presidente visitou a igreja de Santo André, em cujo adro foi encontrada uma vala comum com 190 corpos. Acompanhado pelo procurador-geral da Ucrânia, Andriy Kostin, Rebelo de Sousa assistiu a uma cerimónia para homenagear as vítimas e visitou uma exposição, no interior da igreja, que documenta a descoberta dos corpos.

Nesta visita, o Presidente da República e o ministro dos Negócios Estrangeiros disseram que Portugal podia apoiar nas investigações de um eventual crime de guerra ocorrido em Bucha.

O processo “envolve muitos países e Portugal tem de estar envolvido”, considerou, adicionando que “não há precedentes com sucesso rápido”. "Podemos fazer isso, podemos apoiar nas investigações", acrescentou depois João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios estrangeiros, perante o apelo do procurador-geral ucraniano.

Um mês depois de perderam a cidade de Bucha para as forças russas, os ucranianos recuperaram-na e descobriram os horrores causados pelas tropas do país invasor. Nas palavras de Marcelo, o que aconteceu em Bucha "foi muito forte, muito chocante, muito desumano", adiantando que "aquele choque inicial passado este tempo todo não perdeu força".

Depois de visitar Bucha, o chefe de Estado seguiu para Moschun, onde entrou numa trincheira, passou pela cidade de Horenka, falou com uma ucraniana, e depois seguiu para Irpin, onde visitou os destroços de uma ponte abatida pelos russos no início da guerra.

Marcelo, o primeiro chefe de Estado a entrar numa trincheira

Em Moschun, aldeia às portas de Kiev que muito sofreu durante o primeiro mês de guerra, o chefe de Estado irrompe por uma trincheira adentro, gerando nervosismo na comitiva.

"Isto nunca tinha acontecido! É o primeiro que faz isto", comentou, citada pela Lusa, Lesya Arkadievna, a vice-governadora para a região de Kiev, ao ver o sucedido.

Ao entrar na trincheira, por onde caminhou agachado, o Presidente escorregou — mas nem isso o demoveu de por lá continuar.​

Foto

"Já vim cá com vários presidentes e ministros e nenhum fez isto", referiu Lesya Arkadievna, citada pela Lusa. Populares e restante comitiva observavam o momento com espanto. Saído da trincheira, comentou o Presidente que esta o lembrava daquelas da "primeira Grande Guerra". Horenka é a paragem seguinte.

Em Horenka, "paz" e "longa vida"

Lá chegado, visita obras de Banksy num edifício destruído. Segundo o Observador, após pedir autorização ao presidente da autarquia, Marcelo recolhe do chão um jornal queimado e oferece-o a Pacheco Pereira, historiador e fundador do Arquivo Ephemera.

Após visitar uma zona residencial destruída pela guerra, entra em diálogo com Dina, uma senhora ucraniana que o esperava à porta de um edifício. Perguntou-lhe se se sentia segura, ao que Dina respondeu esperar que "tudo" já tenha "passado". Despediu-se com dois beijinhos, não sem antes lhe desejar "paz" e "longa vida". Segue-se Irpin.