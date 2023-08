Futsal: Benavente punido com desclassificação e descida após derrota por 60-0

Associação de Futebol de Santarém anunciou decisão no caso do triunfo que deu o título ao Mação.

O Benavente foi punido com desclassificação e despromoção da primeira divisão do campeonato distrital de futsal de Santarém na sequência da derrota, por 60-0, diante do Mação, em Maio, informou a associação de futebol daquele distrito.

Em comunicado, a Associação de Futebol de Santarém anunciou a punição ao Benavente com "pena de desclassificação, baixa de divisão e multa no montante de 300 euros", considerando que o clube infringiu os "n.º 1 e 2 do artigo 69.º e do nº. 2 do artigo 49.º, ambos do Regulamento Disciplinar da Associação de Futebol de Santarém".

De acordo com o regulamento disciplinar da AF Santarém, o n.º 1 do artigo 69.º refere que "o clube que, sem motivo justificado e em jogo oficial, apresente em campo equipa notoriamente inferior à sua equipa titular e a tal falta não corresponda a previsão do artigo 53.º é punido com multa de 200 a 500 euros".

O n.º 2 do mesmo artigo assinala que "se o facto ocorrer num dos três últimos jogos de uma prova a disputar por pontos, o clube é punido nos termos do número 2 do Artigo 49.º", em que é referido que "se a falta de comparência injustificada ocorrer em um dos três últimos jogos de uma prova a disputar por pontos, o clube é punido com desclassificação na respectiva prova, baixa de divisão e multa de 300 euros".

A 11 de Maio, o Conselho de Disciplina da AF Santarém tinha aberto um processo disciplinar para averiguação de factos ocorridos no triunfo do Mação sobre o Benavente, por 60-0, na derradeira jornada, que permitiu aos primeiros conquistarem o campeonato distrital de futsal.

Cinco dias antes, o Mação tinha alcançado um resultado fora do comum contra um adversário que apenas apresentou três atletas em campo, dois deles juniores, alegando que a mudança do horário do jogo terá impedido os restantes futsalistas de participarem no encontro.

Para ser campeão distrital, o Mação tinha de vencer o Benavente e recuperar de uma diferença de 33 golos para o Vitória de Santarém, que liderava à entrada para a última jornada, com os mesmos pontos.

Contudo, apesar de ter terminado a prova em igualdade pontual com o principal concorrente, o Vitória ficou na segunda posição, já que o Mação fechou o campeonato com 27 golos de vantagem, face ao referido triunfo por 60-0 sobre o Benavente, que foi oitavo classificado.

Na altura, o Benavente disse ter informado a AF Santarém da falta de jogadores para o encontro, devido à alteração do horário, tendo ficado sem resposta da associação.