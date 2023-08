Morreu Balltze, conhecido por ser o cão do meme Cheems

Balltze morreu durante um procedimento cirúrgico pulmonar. O cão do focinho redondo ficou conhecido em 2019 com o meme cheemsburger.

Cheems Balltze, o cão que se tornou num dos memes ​mais conhecidos da Internet, morreu na sexta-feira, 18 de Agosto, durante um procedimento cirúrgico pulmonar (uma toracocentese para recolher líquido na membrana que envolve os pulmões).

O shiba inu de 12 anos enfrentava vários problemas de saúde desde 2022 e foi diagnosticado com cancro, segundo os tutores. "O Ball Ball adormeceu a 18/08. Adormeceu na sexta-feira de manhã durante a sua última toracocentese. Inicialmente, queríamos fazer quimioterapia ou outro tratamento possível depois desta cirurgia, mas agora é demasiado tarde", escreveram no Instagram.

Balltze não é o cão do meme original "doge", nem o rosto da criptomoeda dogecoin, que surgiu no Reddit em 2013. O shiba inu, que muitos apelidam de “lenda da Internet”, vivia em Hong Kong, na China, e tornou-se conhecido em 2019 pelo focinho redondo e olhar de lado que deram origem ao meme "cheemsburger". O gosto particular por hambúrgueres rendeu-lhe 823 mil seguidores no Instagram.

Foto

No início deste ano, os donos revelaram que as pernas do cão estavam a ficar mais fracas e que, além de injecções regulares nas pernas para fortalecer os músculos, fazia massagens e hidroterapia. Para ajudar a pagar estas e outras despesas veterinárias começaram uma angariação de fundos e venda de pins do animal.

Nas últimas semanas, o estado de saúde agravou-se. Balltze perdeu peso, ficou com tosse depois da última cirurgia de recolha de líquido e tinha pouco apetite.

“Por favor, lembrem-se da alegria que o Balltze trouxe ao mundo. Um shiba inu com uma cara redonda e sorridente que nos une ajudou muitas pessoas durante a pandemia e trouxe muita alegria a muitos de vocês, mas agora a sua missão está cumprida. Espero que ele possa continuar a dar alegria a toda a gente no mundo online”, lê-se na publicação. Nos comentários são vários os que lamentam a perda.

Os donos adiantaram ainda que os pins e dinheiro angariado para pagar as despesas e consultas veterinárias semanais do cão vão ser doados a associações de protecção animal de Hong Kong.