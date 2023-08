Slimane, de Carlos Pereira, em competição no festival de cinema de San Sebastián

A 71.ª edição do festival basco acontece de 22 a 30 de Setembro.

O filme Slimane, do português Carlos Pereira, integra a secção Nest da 71.ª edição do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, que decorre em Setembro no País Basco, em Espanha.

Slimane, com produção alemã, é uma das 13 curtas-metragens em competição na secção estudantil do festival, de acordo com um comunicado divulgado esta segunda-feira pela organização.

Os 13 filmes foram seleccionados entre 421 propostas de 209 escolas de 53 países, "o que significa um recorde de inscrições na história do encontro internacional de estudantes de cinema do Festival de San Sebástian". Este ano será o 23.º em que este encontro internacional vai acontecer.

O português Carlos Pereira é estudante na Academia Alemã de Cinema e Televisão, em Berlim. Slimane, sobre a discriminação de que é alvo a comunidade queer, esteve em competição, em Agosto, na secção Pardi di Domain, dedicada a novos valores do cinema, da 76.ª edição de Festival de Cinema de Locarno, na Suíça.

A 71.ª edição do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián acontece de 22 a 30 de Setembro.

O 23.º encontro internacional de estudantes de cinema terá lugar entre 25 e 29 de Setembro e reunirá 14 estudantes de cinema de vários países, responsáveis pelos 13 filmes em competição na secção Nest (11 mulheres e três homens).

Durante o encontro, os estudantes vão "apresentar e exibir os seus filmes, assistir a aulas dadas por cineastas e participar em encontros com profissionais da indústria". O vencedor da secção Nest recebe um prémio no valor de 10 mil euros.

O 71.º Festival de San Sebastián vai estrear o filme Pedágio, uma co-produção portuguesa que é uma obra da realizadora brasileira Carolina Markowicz.

Em nota de imprensa, o festival basco revelou que Pedágio será o filme de encerramento do programa Horizontes Latinos, dedicado à cinematografia produzida na América Latina, a cineastas deste território ou a obras cujas histórias versem sobre as comunidades latinas.

O filme de animação They shot the piano player, de Fernando Trueba e Javier Mariscal, co-produzido pela produtora portuguesa Animanostra, terá uma projecção especial fora de competição.

O filme O corno, da realizadora espanhola Jaione Camborda, co-produzido pelo Bando à Parte e rodado parcialmente em Portugal, integra a competição oficial.