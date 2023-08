DGArtes abre novo concurso de apoio à programação da rede de teatros e cineteatros

O pacote, relativo ao quadriénio 2024-2027, conta com uma dotação global de dez milhões de euros.

A Direcção-Geral das Artes (DGArtes) abriu nesta segunda-feira o seu segundo concurso de apoio à programação da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP). Relativo ao quadriénio 2024-2027, conta com uma dotação global de dez milhões de euros (2,5 milhões de euros/ano). Os equipamentos culturais credenciados podem candidatar-se, até 2 de Outubro, a quatro patamares de financiamento distintos (50 mil euros, 100 mil euros, 150 mil euros e 200 mil euros).

O primeiro concurso de apoio à programação da RTCP abriu em Outubro de 2021, com uma dotação total de 24 milhões de euros. A rede contava, à data, com 81 equipamentos culturais credenciados. Os resultados do concurso foram conhecidos em Abril de 2022: 38 das 61 entidades que se candidataram receberam financiamento.​

Neste momento, a RTCP conta com 94 equipamentos culturais credenciados. Este segundo concurso que acaba de abrir destina-se às entidades que não foram apoiadas no âmbito do primeiro.

“Para concorrer, as entidades responsáveis pela gestão dos equipamentos credenciados devem apresentar propostas de programação que promovam uma oferta regular e contínua de projectos e actividades na área das artes performativas (circo, dança, música, ópera e teatro), complementadas com as áreas de cruzamento disciplinar e artes visuais (arquitectura, artes plásticas, design, fotografia e novos media)”, refere a DGArtes em comunicado de imprensa.

“Sempre que asseguradas as condições técnicas para a exibição cinematográfica, a programação deve, ainda, englobar a área do cinema e do audiovisual”, acrescenta o mesmo organismo. “As propostas de programação devem incluir, nomeadamente, acções estratégicas de mediação cultural que promovam a participação e a qualificação dos públicos e da comunidade”, lê-se ainda no comunicado.

“Não serão aceites candidaturas de equipamentos culturais credenciados nos concelhos de Lisboa e do Porto”, refere a DGArtes no aviso de abertura do concurso, publicado em Diário da República.

As candidaturas devem contemplar elementos como a inclusão na programação de projectos de artistas e estruturas artísticas locais​.

É possível consultar toda a informação relevante no site da DGArtes, no Balcão Artes.