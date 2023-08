Como a Internet ajudou a resolver o mistério do LK-99, o falso supercondutor

O LK-99, um novo material desenvolvido na Coreia do Sul que se tornou viral nas redes sociais, não tem as capacidades de supercondução que os primeiros estudos indicavam. Contrariamente ao que foi sugerido no início, o LK-99 não vai acelerar o desenvolvimento de chips avançados nem de comboios que levitam sobre carris. Um artigo publicado este mês na revista Nature detalha o motivo por detrás dos super-resultados iniciais com o LK-99 – impurezas nas amostras testadas.

