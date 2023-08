Mulher de 60 anos morre afogada num charco em Miranda do Douro

Uma mulher com cerca de 60 anos morreu este domingo vítima de afogamento, após cair numa charca agrícola - um buraco escavado na terra e impermeabilizado que serve como reservatório de água para a agricultura - na localidade de São Pedro da Silva, no concelho de Miranda do Douro, disse à Lusa fonte da Protecção Civil.

"Os bombeiros de Miranda do Douro foram alertados para uma situação de afogamento numa charca agrícola em São Pedro da Silva, no concelho de Miranda do Douro. À chegada ao local a sexagenária foi retirada da água e de imediato se iniciaram manobras de reanimação", indicou fonte do comando sub-regional de Emergência e Protecção Civil de Terra de Trás-os-Montes.

O alerta foi dado cerca das 15h20.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 13 bombeiros apoiados por seis viaturas dos bombeiros, a que se juntaram a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), estacionada em Mogadouro e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) estacionada em Bragança. Coube à GNR tomar conta da ocorrência.