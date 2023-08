Paredes de Coura: da mestria dos Wilco ao exército de fãs de Lorde

No último dia do festival, a banda americana deu um concerto completo e o profissionalismo da estrela neozelandesa foi suficiente para conquistar um público adorador.

No quarto e último dia do 30.º Vodafone Paredes de Coura, desde a tarde deste sábado até às primeiras horas de domingo, Lorde (1h, palco principal) não precisou de ser muito espontânea ou surpreendente para cativar o extenso exército de fiéis que se mobilizou para ver a jovem estrela neozelandesa. E os Wilco (23h, palco principal), do vocalista, guitarrista e compositor Jeff Tweedy, deram um concerto condizente com a grande banda que são.