Paredes de Coura: bem-vindos à reunião Zoom dos Les Savy Fav, podem enlouquecer

No último dia da 30.ª edição do Vodafone Paredes de Coura, que teve os norte-americanos Wilco e a neo-zelandesa Lorde como nomes de maior visibilidade, o veterano Lee Fields (18h, palco principal) esforçou-se com sucesso para entreter o público com a sua soul clássica/sedutora. O punk/hip-hop político dos Sleaford Mods (19h30, palco principal) não foi fácil de apreciar, não só devido à repetitividade gritante que marca a sonoridade deste grupo, mas também porque foi difícil escutar a voz de Jason Williamson com clareza. Os Explosions in the Sky (21h10, palco principal) mostraram-nos a sua música bonita, não há mesmo outra palavra. E os Les Savy Fav (22h10, palco secundário), banda norte-americana de pós-punk/pós-hardcore/indie rock/enfim, deixaram tudo no palco (e fora dele, já que o frontman Tim Harrington passou boa parte do tempo no meio do público), numa actuação totalmente merecedora do adjectivo “inesquecível”.

