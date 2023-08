Uma “equipa de anjos sem asas” salvou o bebé Simão

"Não me assustou o procedimento, assustou-me o que o Simão poderia ter", recorda Célia Sequeira, a mãe do bebé que no dia 27 de Julho juntou uma equipa de mais de 30 clínicos para acompanharem o seu nascimento. Com um tumor cervical que o impedia de respirar depois de quebrada a ligação à placenta, Simão foi sujeito a um procedimento ainda no útero materno, nos primeiros minutos de vida.

É a terceira vez que o Hospital Santa Maria realiza uma intervenção deste tipo. "A esta mãe disseram-lhe que o bebé ia morrer. Preparava-se para o pior desfecho possível e, na véspera, depositou toda a esperança na nossa equipa", conta Alexandre Valentim Lourenço, director do serviço de obstetrícia e ginecologia do Santa Maria. O bebé Simão sobreviveu e está livre de perigo, sem a massa tumoral, que se veio a confirmar ser benigna.