Neste café em Gaza, conviver com gatos é uma forma de esquecer o conflito com Israel

A tendência dos cat cafés está espalhada pelo mundo e, desde esta quinta-feira, dia 17 de Agosto, há mais um espaço no mapa. Desta vez, na Faixa de Gaza. No Meow Cafe, os clientes podem acariciar os felinos enquanto esperam pelos pedidos ou simplesmente desfrutar da companhia destes animais.

Naema Mabed, que sempre teve gatos, conta que decidiu abrir o café para proporcionar aos habitantes um novo espaço de lazer que os faça esquecer o conflito com Israel, que já dura há mais de 70 anos.

“Os gatos são uma fonte de alegria e tranquilidade, e libertam-nos do stress. Pensei em criar um projecto que servisse as pessoas e as animasse", afirmou, citada pela estação de televisão France 24.

No entanto, revela, nem todos pensam da mesma forma em Gaza. Abrir um espaço onde as pessoas pagam para estar com gatos causou estranheza a alguns habitantes, uma vez que não faltam animais vadios nas ruas que aceitam mimos de estranhos a custo zero.

Contudo, também é verdade que o conflito fez deste país um território cercado desde 2007, o que significa que é cada vez mais difícil visitar cat cafés noutros lugares do mundo.

Tom, Simba, Phoenix e Dot, são alguns dos dez felinos que vivem no Meow Cafe, e não estão para adopção. Os clientes pagam 2,42 euros por hora para estarem com os animais, dinheiro que é depois utilizado na alimentação e cuidados veterinários.

A par disto, escreve a agência Associated Press, há duas regras a cumprir: quem se aproximar dos gatos tem que cobrir os sapatos com plástico e lavar as mãos antes de lhes fazer festas.

Foto Os clientes do Meow Cafe podem conviver com os gatos AHMAD HASABALLAH/ getty images

Para os clientes do Meow Café, como é o caso de Eman Omar, estar com os gatos é sinónimo de “conforto psicológico”, mas há mais benefícios. Neste caso, escreve a mesma agência, a interacção com os animais pode funcionar como terapia para quem tem traumas de guerra. No caso dos mais idosos, estar com cães ou gatos ajuda a diminuir os níveis depressivos ou a solidão.