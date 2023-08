Liga Conferência: no top10 da UEFA, os clubes portugueses foram os únicos a cair

Vitória SC e Arouca ainda pontuaram, mas foram afastados nas pré-eliminatórias da competição, ao contrário do que aconteceu com os restantes membros do top 10 do ranking.

Começou mal a temporada europeia para as equipas portuguesas. Nas pré-eliminatórias da Liga Conferência, a terceira prova da hierarquia de clubes da UEFA, Vitória SC e Arouca foram afastados, deixando o país sem representação e complicando ainda mais as contas do ranking para as próximas temporadas.

A partir da próxima época Portugal perde um representante na Liga dos Campeões, precisamente porque foi ultrapassado pela França no ranking de clubes da UEFA. E se é verdade que o actual sétimo lugar ainda não está sob ameaça do oitavo, ocupado pela Bélgica, também é certo que o fosso para o sexto (França) e quinto (Países Baixos) classificados começa a alargar-se.

Nos quatro jogos (duas mãos) realizados nesta época Portugal até somou dois pontos (triunfo do Vitória SC fora de portas, frente ao Celje, e vitória em casa do Arouca, sobre o Brann), mas tanto os vimaranenses como os arouquenses deixaram fugir a vantagem no segundo encontro e estão fora da competição - os primeiros caíram na segunda pré-eliminatória, os segundos na terceira.

Significa isto que Portugal já não tem representantes na Liga Conferência, ficando assim impedido de somar mais pontos na competição. Ao contrário - e aqui é que está o problema - de todos os restantes ocupantes do top10 da UEFA, que mantêm a totalidade dos representantes em prova, elevando assim a possibilidade de continuarem a pontuar.

Para a elaboração do ranking, são levadas em conta as prestações dos clubes de cada país durante as cinco épocas anteriores, conforme o quadro publicado em anexo. Resta a Portugal confiar agora nas prestações bem-sucedidas de Benfica, FC Porto, Sp. Braga (que ultrapassou com autoridade os sérvios do Backa Topola) e Sporting, na Liga dos Campeões e na Liga Europa, para poder equilibrar a balança.