Arouca encerra capítulo europeu com derrota na Noruega

O Arouca encerrou esta quinta-feira, em Bergen, na Noruega, o capítulo europeu ao ser afastado do play-off da Liga Conferência com uma derrota, por 3-1 (4-3 no cômputo geral da terceira pré-eliminatória), ante o Brann, que resolveu a questão com três golos na primeira parte.

O Arouca não teve tempo para desfrutar da vantagem (2-1) construída no jogo da primeira mão, em casa, cedendo logo aos seis minutos, numa recarga de Felix Myhre, após cabeceamento de Magnus Warming ao poste.

A formação portuguesa até tinha sido a primeira a criar perigo, por Jerome Opoku. Mas o remate do central inglês falhou o alvo. Com a eliminatória em aberto, o Arouca tentou surpreender, sem sucesso, os noruegueses por Mujica e Remeseiro.

Depois da autoridade demonstrada em Arouca, a equipa de Daniel Ramos não teve capacidade para reagir e colocar problemas à defesa do Brann. Para piorar a situação, os noruegueses fecharam a primeira parte com dois golos no período de três minutos, sentenciando a eliminatória.

Aos 42 minutos, Fredrik Knutsen impôs-se a uma defesa errante, que voltou a falhar aos 45 minutos, consentindo o golo de cabeça de Bard Finne.

Mas a segunda parte trouxe renovada esperança para a formação portuguesa, que reduziu por Morlaye Sylla, aos 57 minutos, logo após Bard Finne ter desperdiçado a oportunidade de marcar o quarto golo norueguês.

David Simão e Cristo González combinaram, com o espanhol a servir Sylla para o golo que reanimou o Arouca. Cristo rematou pouco depois à barra e o Arouca tentou e dispôs de oportunidades suficientes para empatar a eliminatória, mas ficou a um golo de forçar o desempate, despedindo-se da Liga Conferência.