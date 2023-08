Corrupção na Defesa terá prejudicado Estado em pelo menos um milhão de euros

O esquema de corrupção no Ministério da Defesa que envolveu as obras no Hospital Militar de Belém e dezenas de outras empreitadas terá prejudicado o Estado em pelo menos um milhão de euros, conclui o Ministério Público na acusação que proferiu no final da semana passada contra vários dirigentes destes serviços e também contra os empresários que estes terão beneficiado.

