Itália testa táxis grátis à saída das discotecas para travar condutores alcoolizados

Projecto do Governo leva pessoas com taxa de alcoolemia acima do limite legal a casa. Até Setembro, está a ser testado em seis estabelecimentos do país.

O Governo italiano está a testar um serviço de transporte gratuito para quem apresentar taxa de alcoolemia acima do limite legal à saída da discoteca. A iniciativa começou no início do mês, em Jesolo, na discoteca Il Muretto, um dos seis estabelecimentos seleccionados para testar o projecto, que deverá prolongar-se até meados de Setembro. A ideia é reduzir os acidentes na estrada.

De acordo com o La Repubblica, basta fazer o teste, de forma voluntária, receber um voucher e entregá-lo ao taxista, que no final deve devolvê-lo à discoteca. A viagem será reembolsada directamente pelo Governo às discotecas. Pelo menos numa fase inicial, os táxis não devem ultrapassar os percursos de 30 quilómetros dentro do concelho onde se situa o estabelecimento.

A iniciativa desencadeou muitas críticas ao Governo e ao ministro das Infra-estruturas e Transportes, Matteo Salvini, que escreveu no Twitter: “Cada potencial acidente evitado e cada vida salva é uma vitória.” Nos comentários, cita o jornal italiano, a iniciativa é acusada de “incentivar os jovens a beber” e de ser mais uma medida “sem sentido do actual governo”. “Eles bebem e nós pagamos?”; “E os idosos? E as solteiras? Não, têm de pagar.”

Para os jovens, esta é “uma ideia válida”. “As pessoas vão dançar e beber. Esta experiência pode finalmente reduzir o problema dos acidentes de carro”, comentou um jovem, citado pelo La Repubblica.

Na primeira noite, das quatro mil pessoas que compraram bilhetes para a discoteca Il Muretto, apenas foram realizadas sete viagens de táxi, para 20 jovens.