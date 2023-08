Queda de jacto privado em estrada faz dez mortos na Malásia

Um pequeno jacto particular colidiu com uma moto e um carro ao tentar pousar num aeroporto nos arredores da capital da Malásia, Kuala Lumpur, deixando pelo menos dez mortos, disseram as autoridades esta quinta-feira.

A aeronave Beechcraft Modelo 390 (Premier 1), um jacto executivo leve, transportava seis passageiros e dois tripulantes quando caiu perto do município de Elmina às 14h08 locais (7h08 em Portugal continental) pouco antes da hora agendada para aterrar, disse o chefe de polícia de Selangor, Hussein Omar Khan, aos repórteres.

A aeronave perdeu contacto com a torre de controlo de tráfego aéreo e colidiu com uma moto e com um carro na estrada, disse ele. “Não houve chamada de emergência. A aeronave recebeu autorização para pousar”, disse Hussein Omar. Uma missão de busca e salvamento está agora em desenvolvimento.

A autoridade de aviação civil do país (CAAM) disse que o voo partiu da ilha turística de Langkawi e estava a caminho do Aeroporto Sultão Abdul Aziz Shah, em Selangor, perto da capital, Kuala Lumpur. O presidente executivo da CAAM, Norazman Mahmud, disse que a aeronave fez o primeiro contacto com a torre de controle de tráfego aéreo de Subang às 14h47 locais e a autorização de pouso foi dada às 14h48. “Às 14h51, a torre de controle de tráfego aéreo de Subang observou fumo proveniente do local do acidente, mas nenhum pedido de socorro foi feito pela aeronave”, disse, em comunicado.

A CAAM disse que o voo foi operado pela Jet Valet Sdn Bhd, uma empresa malaia de serviços de jactos particulares. A Jet Valet não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters, mas os meios locais citam a empresa dizendo que cooperará com as autoridades na investigação.