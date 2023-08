Festival de Ópera de Óbidos regressa em Setembro para celebrar as mulheres

Esta edição, que conta com o apoio da DGArtes, visa assinalar “a força, a expressão e a resiliência das mulheres”. La Serva Padrona e a A Voz Humana são duas das peças do programa.

As mulheres são as homenageadas do Festival de Ópera de Óbidos, a decorrer entre 8 e 17 de Setembro. A programação abre com a apresentação de La Serva Padrona, de Giovanni Battista Pergolesi e libreto de Antonio Federico Gennaro.

De acordo com informação disponível na página da Direcção-Geral das Artes (DGArtes), este regresso do Festival de Ópera de Óbidos, que esteve inactivo nos últimos anos, resulta de uma parceria entre a Associação Banda de Alcobaça (ABA) e o Município de Óbidos.

Esta edição, na qual se "celebra a força, a expressão e a resiliência das mulheres", conta com o apoio da DGArtes e vai ter lugar na Quinta das Janelas.

Além de La Serva Padrona, nos dias 8 e 10 de Setembro, serão também apresentados os espectáculos operáticos A Voz Humana (9 e 10), com música de Francis Poulenc e libreto de Jean Cocteau, e Don Giovanni (15 e 17), de Wolfgang Amadeus Mozart e Lorenzo Da Ponte.

Além destas apresentações, o programa contará com uma Gala de Ópera, com encenação de Jorge Balça e Carlos Antunes, dedicada ao tema Mulheres: Da Paixão à Inocência - Uma Dança com o Destino, a acontecer no dia 16. Do elenco fazem parte "alguns dos mais reputados intérpretes nacionais", entre os quais Carla Caramujo, Rita Marques, Luís Rodrigues e José Corvelo. No que respeita aos intérpretes internacionais, integram a peça Marília Zangrandi, Jeroboám Tejera e Christian Lujan. Os cantores serão acompanhados pelo Coro do Festival de Ópera de Óbidos, dirigido por Filipa Palhares, e pelas Orquestras La Nave Va e Filarmónica Portuguesa, dirigidas por António Carrilho e Bruno Borralhinho, respectivamente.

Este será "um regresso auspicioso num local surpreendente", considera a organização, destacando que "o espaço escolhido para acolher o Festival de Ópera de Óbidos é a maravilhosa e inusitada Quinta das Janelas, em Gaeiras (Óbidos), cuja construção remonta ao século XVI".

O director artístico, André Cunha Leal, espera que com esta edição "o Festival de Ópera de Óbidos não só recupere a sua antiga glória, mas também alcance novos patamares e aspirações internacionais".