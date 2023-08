“O cante ajuda a matar as saudades que temos das planícies semeadas de trigo”

A ida ao mar é um dos pontos altos. Os homens arregaçam as calças. As mulheres, as saias. Todos vestidos de branco, banham-se na ondulação tranquila. As crianças também. A Festa de S. Romão é o momento de regressar ao passado e replicar a história local, quando os que viviam no campo, concluídos os trabalhos agrícolas, se deslocavam até à praia de Santo André, em Santiago do Cacém, para se refrescarem e partilharem o almoço que traziam de casa. No último fim-de-semana, a coreografia dos “Banhos de S. Romão” repetiu-se. Mas não só essa coreografia.

