Santa Casa garante que corte nos apoios não afecta projecto olímpico

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) assegurou nesta quarta-feira que a revisão, em curso, do seu plano de patrocínios a diversas instituições e entidades, nomeadamente federações desportivas e Comité Olímpico, "não coloca em causa o projecto olímpico para 2024".

Em resposta a questões da agência Lusa, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) destacou que a revisão da sua política de apoio financeiro se estende a "diferentes instituições e entidades", incluindo os apoios dos Jogos Santa Casa às federações desportivas nacionais, ao Comité Olímpico de Portugal (COP) e ao Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

"Numa altura de grandes desafios económico-sociais, pretende-se criar um modelo de parceria mais equilibrado e criterioso no apoio financeiro dado pelos Jogos Santa Casa ao desporto nacional, nomeadamente, através das federações nacionais, do COP e do CPP, parceiros inestimáveis no desenvolvimento da missão da SMCL", destacou.

A Santa Casa lembrou que está a atravessar um período de "constrangimentos financeiros", agravados pela diminuição das receitas dos Jogos Sociais e pelo aumento dos pedidos de apoios sociais. Por isso, "está a proceder a uma reavaliação profunda de toda a sua política de parcerias financeiras e patrocínios a entidades externas, por modo a criar mecanismos mais eficientes e sustentáveis".

A SCML afirmou que continuará "fortemente" empenhada no apoio ao desporto nacional através de um novo modelo "mais adequado à sua disponibilidade financeira e que possa dar uma resposta robusta no âmbito das parcerias com as federações desportivas, o COP e o CPP".

Face a estes cortes anunciados, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto já anunciou que vai pedir uma reunião com a responsável da SCML, Ana Jorge, com o intuito de esclarecer o que está verdadeiramente em causa.