Corte da SCML no financiamento ao desporto gera “forte preocupação” no sector

Verdadeira dimensão da redução nos apoios preocupa responsáveis federativos. Presidente do COP mostra-se pede serenidade até ser conhecidoa a extensão da medida.

Uma profunda preocupação é o denominador comum entre algumas das reacções que começam a surgir depois de a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ter anunciado um corte no financiamento ao desporto. O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) espera por mais dados para poder avaliar a questão e mostra-se disponível para uma reunião com os responsáveis da instituição.

"Não tenho exacta noção da dimensão do corte que estamos a falar, mas, salvo melhor opinião, estamos a falar, tão só e apenas, dos patrocínios que o departamento de jogos da Santa Casa tem tido junto de algumas federações desportivas, numa parte significativa federações com participação olímpica", começou por dizer José Manuel Constantino, em declarações à agência Lusa.

Em causa, de acordo com algumas das cartas enviadas às federações, está a revisão do "plano de patrocínios delineado para 2023", com a Santa Casa a advertir, ainda, que o patrocínio, em nome dos Jogos Santa Casa, na sua maioria, além dos contratos em vigor não está assegurado.

"Por um lado, compreendo que a nova direcção da SCML queira proceder a uma reavaliação dos critérios de apoio às diferentes entidades atendendo à situação de profunda crise que foi detectada nas auditorias já realizadas e pela intervenção do Ministério Público relativamente a investimentos feitos no Brasil. Acho perfeitamente natural e compreensível que a nova administração pretenda olhar para a realidade com que está confrontada e queira reavaliá-la", afirmou Constantino.

No entanto, o presidente do COP advertiu que não terá uma atitude tão compreensiva se os cortes forem feitos apenas no sector desportivo. "Já não terei uma opinião tão positiva, se esse olhar for circunscrito a meia dúzia de organizações desportivas, junto das quais o departamento de comunicação e marketing da Santa Casa estabelece protocolos de cooperação. Porque, se há um problema transversal a toda a despesa, não é um montante irrisório face ao que proporciona aos Jogos Santa Casa que põe em casa o seu equilíbrio financeiro", vincou.

Apesar desta ameaça, Constantino assumiu disponibilidade para uma eventual reunião com a nova provedora da SCML. "Vamos aguardar com alguma serenidade o desenvolvimento deste processo, na expectativa, naturalmente, de termos uma opinião mais sustentada, mais fundamentada do que aquilo que estamos neste momento confrontados e cujas consequências se ignoram", concluiu.

Verbas decisivas para provas internacionais

A apreensão é naturalmente extensível a vários dirigentes federativos, como é o caso de Vítor Félix, presidente da Federação Portuguesa de Canoagem (FPC). "Vemos esta medida com muita preocupação, uma vez que se trata do único patrocinador que investia na nossa modalidade, com um retorno. Muita preocupação também, porque a situação financeira da federação não é a mais saudável e este valor combatia o subfinanciamento por parte da administração pública desportiva", lamentou.

Em declarações à Lusa, o dirigente falou de uma verba anual "entre os 60 e 70 mil euros", que, entre outras coisas, "permitia aumentar e elevar" a participação da canoagem em competições internacionais nos mais diversos escalões, dar "maior qualidade" aos campeonatos nacionais e provas internacionais que a federação organiza, além de "mexer com a preparação olímpica", para a qual o apoio tem sido vital.

De resto, acescenta o dirigente, este "não é o timing correcto" para a SCML tomar e comunicar esta decisão, tendo em conta que a maioria das federações estão em fase decisiva de apuramento para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que vão decorrer em Paris, no próximo ano.

Do lado da Federação Portuguesa de Judo (FPJ), o presidente, Sérgio Pina, tenta ainda compreender o verdadeiro alcance da medida. "Não dá para perceber bem se é só corte ou se é uma quebra total do apoio financeiro que normalmente dá à FPJ. Estamos em vésperas de ano olímpico e é uma verba que é sempre considerável", assinalou.

O dirigente especificou que a FPJ recebe 30.000 euros anuais da Santa Casa e que não deixa de ser um "impacto considerável", tendo em conta a sua utilização em períodos transitórios, para "apoio a provas e deslocações a estágios".

"Temos a elite e os olímpicos, mas não podemos esquecer que os Jogos Olímpicos de 2028 estão aí à porta e temos de preparar, dar traquejo a todos esses atletas que os treinadores nacionais entendem que têm futuros promissores", referiu, manifestando confiança no secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, e na sua capacidade para ajudar a minimizar "os danos que esta redução poderá causar".