Oitava edição do festival conta com nomes como Pedro Mafama, Mariza, Regula, Ivandro, Chico da Tina, José Cid, Carolina Deslandes, Nininho Vaz Maia, Valete e Poesia Acústica.

O Festival O Sol da Caparica arranca na quinta-feira para quatro dias de música lusófona com mais de 80 artistas que actuarão em cinco palcos espalhados pelo Parque Urbano da Costa da Caparica, no concelho de Almada.

O festival, que vai na oitava edição, é promovido pelo Grupo Chiado e pela Câmara Municipal de Almada, e abraça géneros que vão desde o pop ao hip-hop, passando pelo rock e pela música africana.

Pedro Mafama, Regula, Bispo, Ivandro, Chico da Tina, José Cid, Poesia Acústica, Léo Santana, Carolina Deslandes, Nininho Vaz Maia, Matias Damásio e Paulo Gonzo, Badoxa, João Pedro Pais e Valete são alguns dos artistas alinhados para o evento, que decorre até domingo.

Segundo a organização, o primeiro dia de festival promete uma mistura de novidades com a estreia de Sippinpurpp, no palco Kavi Music, e, no palco Dom Tápparo, Poesia Acústica, um movimento artístico que remete para as batalhas de rimas dos anos de 1990.

O Palco Dom Tápparo promete ser o centro de atracções, destacando-se, ainda no primeiro dia, as actuações de Carolina Deslandes, Dillaz e Léo Santana, o cantor de Zona de Perigo. Outro nome anunciado para o primeiro dia, no palco Red Tazz, é a carioca Treyce.

No segundo dia, passarão pelo palco principal Bispo, José Cid, Wet Bed Gang, Julinho KSD, Valete e MC Pedrinho, seguindo-se-lhes, no sábado, Nininho Vaz Maia, Mariza, João Pedro Pais, Deejay Telio e Chico da Tina e, no domingo, Matias Damásio, Ivandro, Regula, Lon3r Johny, Bateu Matou e Excesso.

Plutonio, Vitor Kley, Ena Pá 2000, Rita Rocha, Danni Gato, Van Zee e Jüra vão também passar, entre muitos outros, pelo festival.

Entretanto, T-Rex anunciou nas redes sociais o cancelamento do seu concerto no festival, por a organização não ter assegurado "as condições essenciais para a realização" do espectáculo.

Questionado pela Lusa, o responsável da organização, Zahir Assanali, explicou que o artista não aceitou actuar à hora indicada pela produção, por "exigência do [seu] manager", e realçou: "Os horários são definidos por nós e não pelos artistas."

Os bilhetes para O Sol da Caparica têm um custo diário que varia entre os 20 euros, para maiores de 65 anos, e os 26 euros, para o espectador sem direito a descontos. Para os habitantes do concelho de Almada, o preço do bilhete diário é de 22 euros.

O festival tem ainda diferentes passes: para os quatro dias, o passe de adulto custa 75 euros, de novo com desconto para os recenseados no concelho de Almada (63 euros) e para os maiores de 65 anos (60 euros).