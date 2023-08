O legado do festival Fazunchar continua vivo — com um programa que vai além das tintas e murais

O muralismo encontrou a sua casa em Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria. O Fazunchar, festival de arte que já vai na 5.ª edição. arrancou no último sábado prolonga-se até 20 de Agosto. Este ano, convidou artistas da Bélgica, Brasil, Espanha e Portugal para pintar as paredes — mas o programa está recheado e conta com concertos, oficinas, visitas guiadas e exposições.

Vão nascer novas obras nas ruas e freguesias de Figueiró dos Vinhos, com assinatura de Giuliane Sampanio (Brasil), Jaune (Bélgica), Marta Lapeña (Espanha) e dos portugueses Mário Belém e Daniela Guerreiro. O trabalho dos cinco muralistas vai reflectir o olhar e técnica pessoal a partir do território e das gentes do concelho, frisa a organização, a cargo da plataforma Mistaker Maker e do município de Figueiró dos Vinhos.

Esta não é a primeira edição do Fazunchar e os murais de outros anos ainda podem ser vistos (e apreciados) mas paredes de Figueiró dos Vinhos. Para os dias 19 e 20 de Agosto, o fim-de-semana principal do festival, estão agendadas várias visitas às obras de arte mais recente, mas também às mais antigas, que já se tornaram património do concelho. "É uma vertente do festival muito apreciada", afirma a vereadora da Cultura, Marta Brás, em declarações à agência Lusa.

Estas visitas guiadas chegam a ter 70 pessoas em simultâneo. Sendo este um evento que acontece, quase sempre, ao ar livre, chegar a um número concreto de visitantes "é sempre muito complicado" mas as expectativas para esta edição são positivas, aponta a responsável pela curadoria artística, Lara Seixo Rodrigues, em declarações ao P3.

"Há sempre muita gente nas visitas, em que é explicada a visão e a interpretação dos artistas para cada obra", sublinhou a vereadora Marta Brás, destacando a possibilidade de, assim, se entender melhor "as nossas cores e as tradições de Figueiró dos Vinhos, que foram identificadas pelo pintor José Malhoa [1855-1933]".

"Mais do que um festival, é um momento de partilha"

E o legado de José Malhoa vai estar em destaque nesta edição, pela mão de um conjunto de nove ilustradores que se inspiraram na obra do mestre para criarem as suas próprias — expostas ao longo desta edição. Ao longo dos dias de festival vai promover-se também a Rota dos Fregueses, um piquenique comunitário, duas oficinas e a iniciativa Jornal de Cordel.

Foto Tiago Galo

​​Esta edição conta ainda com residências artísticas na área da música, por Ana Lua Caiano, do vídeo, por Miguel Canaverde, e da pintura, por Martinho Costa.

A principal novidade, destaca a vereadora Marta Brás, é "Fazunchar faz a festa", no dia 19 de Agosto. Assinalando o 10.º aniversário do Museu e Centro de Artes de Figueiró dos Vinhos, ao longo de nove horas, haverá "um sunset riquíssimo com as mais diversas formas de arte e cultura", mostrando o resultado da residência de literatura de João Pedro Vala em 2022, o projecto "Traços e acordes" com música, papéis, lápis e copos por Mouzelo e Nuno Sá, conversa com artistas, concertos de João Gil Trio com Joana Rodrigues e de Stereossauro e uma sessão de DJ.

Por tudo isto, a responsável pela curadoria artística do Fazunchar, Lara Seixo Rodrigues, diz que este evento "é mais do que um festival, é um momento de partilha, encontro, descoberta entre os artistas, o território e a comunidade".

O Fazunchar termina a 20 de Agosto, mas "permanece no concelho", lembra a curadora, numa referência aos 40 murais que já habitam a vila, deixados pelas edições anteriores. Uma prova de que as pessoas visitam Figueiró dos Vinhos para conhecer as pinturas que lá ficaram chega através das redes sociais, "porque as pessoas usam o Instagram para identificar o festival". Terminada esta edição, haverá ainda mais motivos para visitar Figueiró dos Vinhos.