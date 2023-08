Estágios passaram a ser remunerados, mas é cada vez mais difícil consegui-los

No final do ano passado, o Parlamento aprovou um diploma que alterou as regras de acesso a profissões reguladas por ordens profissionais. Os estágios, um dos requisitos comuns, passaram a ser remunerados e a durar, no máximo, 12 meses. A lei entrou em vigor em Abril. Agora, só falta que as ordens profissionais alterem os estatutos para incluir estas novas regras.

