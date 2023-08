Imagem de satélite de uma cidade enterrada com 52 graus Celsius à superfície

Coober Pedy é uma cidade mineira com uma população de cerca de 2500 pessoas. "Enfrenta temperaturas escaldantes que podem ultrapassar os 52 graus Celsius durante os implacáveis meses de Verão. Numa reacção notável a este clima extremo, os residentes optaram por viver no subsolo, procurando um refúgio do calor abrasador", descreve o comunicado do programa europeu de monitorização do clima e atmosfera Copérnico que divulga esta segunda-feira uma imagem de satélite desta cidade.

A cidade encontra-se no coração da Austrália, com uma paisagem inóspita. A cidade mineira de Coober Pedy, a 650 quilómetros de Adelaide, é considerada a maior fornecedora mundial de opalas, e está povoada de minas, atraindo exploradores e turistas do mundo inteiro.

Na região, há chaminés à superfície que parecem brotar do chão, que são, na realidade poços de ventilação, chamados de dugouts, feitos para diminuir o calor do deserto. Na cidade subterrânea há casas, lojas, hotéis, bares e igrejas.

O quarto principal é visto no interior da casa subterrânea de Faye Nayler, a 22 de outubro de 2015, em Coober Pedy, na Austrália Mark Kolbe/Getty Images O bar é visto no interior da casa subterrânea de Faye Nayler, a 22 de Outubro de 2015, em Coober Pedy, na Austrália Mark Kolbe/Getty Images A cozinha da casa subterrânea de Faye Nayler, a 22 de Outubro de 2015, em Coober Pedy, na Austrália Mark Kolbe/Getty Images A entrada do Desert Cave Hotel a 22 de Outubro de 2015 em Coober Pedy, Austrália Mark Kolbe/Getty Images Uma habitação subterrânea abandonada na encosta de uma colina, a 22 de Outubro de 2015, em Coober Pedy, Austrália Mark Kolbe/Getty Images Fotogaleria O quarto principal é visto no interior da casa subterrânea de Faye Nayler, a 22 de outubro de 2015, em Coober Pedy, na Austrália Mark Kolbe/Getty Images

No site cooberpedy.com há uma série de informações sobre esta cidade enterrada. Segundo lembram, há cerca de 150 milhões de anos, o oceano cobria a região de Coober Pedy. "À medida que a água do mar recuou, as mudanças climáticas causaram o rebaixamento dos lençóis freáticos subterrâneos. As soluções de sílica foram transportadas para baixo para se depositarem em cavidades, falhas e fracturas no solo e agora, milhões de anos depois, estas soluções de sílica formaram a opala".

Antes de os habitantes se refugiarem debaixo do solo, a rara opala tornou este território famoso. "Durante milhares de anos, os aborígenes percorreram esta área. Vivendo num ambiente desértico, as pessoas eram caçadores e recolectores nómadas que viajavam constantemente em busca de comida e água", refere o mesmo site.

Coober Pedy, acrescentam, "era originalmente conhecida como Stuart Range Opal Field, em homenagem a John McDouall Stuart que, em 1858, foi o primeiro explorador europeu a visitar a área"."Em 1920, era necessário um novo nome para se poder estabelecer uma estação de correios, sendo Stuart Range inadequado devido à semelhança com Stewart Range, no sudeste da África do Sul.

Numa reunião do Comité de Progresso, os mineiros de opala escolheram Coober Pedy, um termo aborígene que significa 'homem branco num buraco'."

A maioria dos residentes refugiou-se debaixo do solo por causa das elevadas temperaturas nesta região. "Os mineiros descobriram rapidamente as vantagens de viver no subsolo para escapar ao calor do Verão e às noites frias do deserto no Inverno. Por mais rigoroso que seja o clima, as salas subterrâneas mantêm uma temperatura confortável e homogénea, entre 19 e 25 graus Celsius, dia e noite, durante todo o ano", refere o site sobre a cidade, adiantando que se estima que cerca de 50% da população vive actualmente no subsolo com a maioria das casas subterrâneas escavadas em encostas.

O comunicado do Copérnico divulgado esta segunda-feira realça que, actualmente, as temperaturas no exterior podem atingir os 52 graus Celsius. "As temperaturas cada vez mais elevadas em todo o mundo são monitorizadas de perto pelo Serviço de Monitorização das Alterações Climáticas do Copernicus, fornecendo informações e dados valiosos para compreender melhor os efeitos das alterações climáticas no nosso planeta."