Campo de Ourique quer plantar árvores para tirar espaço aos carros e ganhar sombra

O plano é ambicioso e pretende mudar o paradigma da freguesia. Em vez de estar sempre a pensar-se onde arranjar espaço para se estacionar o automóvel, a Junta de Freguesia de Campo de Ourique, em Lisboa, quer inverter o raciocínio e começar a plantar árvores em muitos dos locais onde eles costumam ser colocados, mesmo que ilegalmente. Dentro dessa lógica, a autarquia está a iniciar um programa de plantação de árvores em esquinas do bairro, mas também noutras áreas do espaço público. O objectivo é semear duas centenas de exemplares até 2030, aumentando as áreas de sombra. E assim, de caminho, garantir também o arrefecimento das ruas no Verão.

