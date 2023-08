Algumas notas sobre o significado da JMJ em Lisboa

Contrastando com o excesso de exposição atingido por Carlos Moedas durante a JMJ, salienta-se a discrição do Governo perante o momento.

A importância da realização de Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa é grande e o impacto deste evento terá consequências múltiplas para Portugal. Longe de poder fazer um balanço global — e depois de há uma semana ter salientado a importância política do discurso do Papa Francisco, no Centro Cultural de Belém —, há alguns aspectos que penso que devem ser salientados e que não se prendem com a questão dos custos ou do investimento feito pelo Governo e por algumas câmaras, como a de Lisboa e Loures, nem sequer sobre o retorno financeiro.