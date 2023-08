Um rosé muito francês do Douro Superior

A marca Bons Ares, da Ramos-Pinto, sempre se destacou por incorporar castas francesas nos seus vinhos. Foi uma opção tomada logo no início do projecto, em contraponto com os vinhos Duas Quintas, baseados nas variedades tradicionais do Douro. Estes têm origem em propriedades situadas a cotas baixas, em zonas mais quentes (Ervamoira, no Douro Superior, a alguns quilómetros de Muxagata, e Bom Retiro, no Cima Corgo, próximo do Pinhão). Os vinhos Bons Ares provêm da quinta com o mesmo nome, situada também no Douro Superior, perto de Freixo de Numão, mas a uma cota de 600 metros de altitude. Os solos, ao contrário das outras propriedades, são maioritariamente graníticos. A junção castas-altitude-granito dá aos vinhos Bons Ares uma tipicidade muito própria.

