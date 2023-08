Ser velho antes da revolução

A coexistência no alojamento com filhos e netos era a regra social quando a dependência se agravava, e os lares uma novidade para muito poucos.

Com a experiência de mais de 30 anos como investigador, não me enganarei ao afirmar que nunca, como hoje, se falou tanto de questões demográficas neste país, embora nem sempre bem, e demasiadas vezes com algum tremendismo. A consciência coletiva, ainda assim difusa, de que enfrentamos uma crise demográfica severa, com saldos naturais negativos, até com redução do número de pessoas residentes, particularmente de nacionais, o evidente despovoamento do interior de Portugal e, acima de tudo, o crescente envelhecimento da população são alguns factos demográficos do nosso tempo que já poucos ignoram.