PAN muda cabeça de lista para as eleições na Madeira: entra Mónica Freitas, sai Joaquim Sousa

Mónica Freitas será a nova cabeça de lista do PAN às eleições regionais da Madeira. Irá assim substituir Joaquim Sousa, afastado por incompatibilidade com a direcção regional do partido.

A pouco mais de um mês para as eleições regionais da Madeira, o PAN substituiu o cabeça de lista. Mónica Freitas é agora a aposta do partido, substituindo Joaquim Sousa, afastado por incompatibilidade com a direcção regional do PAN. O anúncio da nova cabeça de lista foi feito pelo Pessoas, Animais e Natureza, nesta sexta-feira, em comunicado.

A assistente social “traz consigo uma sólida experiência de trabalho em causas sociais, ambientais e de bem-estar animal, além de um profundo compromisso com o desenvolvimento da Madeira”, escreve o partido.

O PAN decidiu substituir o cabeça de lista inicialmente anunciado em Julho, Joaquim Sousa, devido a uma “incompatibilidade entre o candidato e a direcção regional do partido”, lê-se no comunicado. Esta incompatibilidade obrigou a uma intervenção da comissão política nacional (CPN) a pedido da comissão política regional. Segundo o partido, após uma análise por parte da CPN, a decisão foi proceder à escolha de um novo candidato.

O partido de Inês de Sousa Real diz acreditar “firmemente que a coerência entre os ideários do PAN e das causas que defende e as acções dos candidatos é essencial para representar os anseios dos madeirenses”. Assim, a mudança de cabeça de lista reflecte o “desejo de avançar com uma candidatura coesa, inspiradora e comprometida em solucionar os desafios que a Madeira enfrenta”, acrescenta o partido em comunicado.

A acompanhar Mónica Freitas, enquanto mandatário da campanha, estará o advogado Marco Gonçalves, que “possui experiência comprovada e um histórico de dedicação à região”, acrescenta o PAN.

Inicialmente, avançou o Expresso esta sexta-feira, o PAN e o Livre puseram em cima da mesa a hipótese de formar uma coligação para as eleições regionais. No entanto, as opiniões de Inês de Sousa Real e Rui Tavares chocaram, deitando a hipótese por terra.

A líder do PAN queria que o cabeça de lista fosse um dos membros do partido. No entanto, o Livre queria que fosse antes um “forte elemento da sociedade civil”, independente. “Pretendíamos que não fosse apenas uma candidatura estritamente de acordo entre partidos”, disse Rui Tavares ao jornal. O partido acabou por anunciar que Tiago Camacho será o seu cabeça de lista nas eleições regionais.