Avozinha, tens uma boca tão grande… É para te ganhar melhor

Não faço ideia se nos Países Baixos contam às criancinhas a história do Capuchinho Vermelho, mas foi da neta ingénua e do lobo mauzão que me lembrei quando ouvi Lineth Beerensteyn a aventurar-se sozinha pelo bosque. “Assim que ouvi que as norte-americanas tinham sido eliminadas, só pensei: ‘Boa! Adeus’. Desde o início do Mundial, estavam com uma boca grande, já a falar da final e tudo mais. Só pensei: ‘Primeiro é preciso mostrar no campo, antes de falar’”.

